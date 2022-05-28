國立中山大學28日舉辦畢業典禮，校方搬出4年前應屆畢業生剛入學時寫下的「蟲洞書簡」，讓畢業生重返時光隧道，回味當初新生時的自我期許，校長鄭英耀當年也寫下3大願望，如今全數達成，鄭英耀勉勵畢業生勇於創新，相信大家都能成為各領域的佼佼者。

中山大學今年的畢業生共有3079人，因應疫情關係，此次畢業典禮採「線上」與「實體」同步舉行，校方除了特別安排教育部長潘文忠擔任畢業典禮致詞貴賓，更搬出畢業生4年前入學時親手寫下的「蟲洞書簡」，讓畢業生開封乘載自己青春回憶的自我期許。

當年不少人的願望都是早日「脫魯」、不要被當、懷抱留學夢、多益考滿分或出國交換等。企管系畢業生胡勝崴看到自己當年的留言，寫著希望能開心過大學4年，並跟同學相處融洽、好好充實自己，胡勝崴表示，真的很感動，雖然早就不記得當初寫的內容，但回頭檢視，發現都做到了。

鄭英耀4年前也一同寫下3大願望，包括與產學界結盟打造第一艘MIT水下科研潛艇、4年內成立醫學院、全校師生員的生命都在中山轉彎、發光。鄭英耀回首4年來的成績單，他欣慰表示「願望全都實現了」，另外，鄭英耀也鼓勵畢業生勇於創新，期許畢業生像老鷹、藍鯨及獅子，成為各領域的佼佼者。

鄭英耀認為，今年的畢業生是深具韌性特質的一代，成長在快速變遷的資訊環境，更在全球疫情跟烏俄戰爭動盪氛圍之下畢業，資訊能力是他們與生俱來的能力，不只培養出更高的應變跟挑戰能力，面對殘酷的戰爭死亡跟疫情不安也具備更高同理心，他也期許畢業生順著環境的風浪與本心，未來在困頓中，也能重新找到揚帆的契機。

潘文忠則透過影片勉勵畢業生永遠保持對學習的熱情跟渴望，並對自己的選擇與目標有信心，潘文忠強調，現在做的每個決定、每分投入的努力，在未來人生的旅途中都有無可取代的意義。另外，疫情造成全球經濟和生活衝擊與改變，相信畢業生面臨挑戰時，可藉由新思維突破困境，並且發光發熱。

中山大學校友總會理事長黃烱輝則強調，專業需要磨練和訓練，經常是枯燥乏味的，但也是責任的起始點，他勉勵畢業生一定要找到自己最專精的專業，同時不要放棄自己的興趣。