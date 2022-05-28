大夥一起到豆腐店打工。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》本周播出第11集，主持人不在「老屋」上班，外出去打工，搭車到一間豆腐店親自動手製作本週指定食材「豆腐」，經營「一日豆腐店」。

5位主持人一開始就被保母車載往未知處，楊銘威立刻警覺有保母車就沒什麼好事發生，像第一集就被載到荒廢的「老屋」開始打掃。車子一路往南走，庹宗康還樂觀的說：「往機場方向，我們要出國了。」結果被載到苗栗一家豆腐店。

首次離開「老屋」在外工作，5位主持人從做豆腐、豆花開始學習，吳映潔、楊銘威及姚元浩也開啟「拉客模式」，在路邊招攬客人，果然不到一下子人潮湧進，把店內的座位通通坐滿。而客人看到《營業中》的主持人們也都超開心地說：「我們有看節目！」這5位主持人果然魅力無法擋。

炎亞綸擔任收銀人員，替顧客結帳，沒想到開市第一筆就算錯金額，他表示這次到「豆腐店」打工並沒有比較輕鬆，要製作豆花、招呼客人、結帳各種任務要完成。楊銘威在本次擔任外場服務員，跟吳映潔還有炎亞綸互相配合，打工結束後他笑說：「我們這次很有默契，同桌的豆花都一起上。」

《來吧！營業中》每周六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》每周上架新集數。