王男在2020年底帶女友小美到洪姓友人在中市的快炒店喝酒聊天，王男有事先離開，女友疲憊進房睡覺，沒想到，洪男趁機強暴性侵得逞，王男來載走女友，見她哭泣追問得知，暴怒找人砸店，警獲報到場，得知洪另涉性侵送辦。洪辯是合意性交，一審依強制性交罪判3年6月；二審以洪認罪、雙方和解，改判3年2月，可上訴。

王男與洪男是多年好友，小美也與他熟識，洪男與老婆在中市開1家快炒店，王男在2020年12月14日凌晨開車載女友小美到店裡喝酒聊天，王男有事先離開，聯繫堂哥來載女友，但她已在店內房間睡著，堂哥接人未果離去。

豈料，洪男在隔天上午6時許叫醒小美，不顧小美，多次大喊「不要」抗拒，強壓性侵得逞。王男當天上午7時許開車來接走小美，見她哭泣追問才得知女友遭好友性侵。

王男氣憤找2名友人同行，開車折返快炒店砸店，警方獲報到場處理，得知洪男涉性侵，小美腿遭抓傷送醫驗傷，警方展開偵辦。

洪男到案否認性侵，辯稱是小美主動求歡，兩人是合意性交。小美怒稱，她不斷反抗、掙扎地說：「不要」，但遭壓制動彈不得，直到大哭，對方才停止，事後，對方跟她下跪說：「對不起」，還要求不要講出去。

一審依強制性交罪判洪男徒刑3年6月，洪男不服上訴。二審期間，洪男坦承犯行，與小美達成和解，法官認為洪男未尊重小美性自主權，強制性交造成難以磨滅的傷害，審酌最後坦承犯行已見悔意，並達成和解，撤銷原判，依強制性交罪判3年2月。

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