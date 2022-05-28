女神卡卡為《捍衛戰士：獨行俠》演唱主題曲。（環球音樂提供）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）睽違36年的經典續集電影《捍衛戰士：獨行俠》在北美和台灣皆開出票房紅盤，不僅許多老影迷搶著進電影院重溫當年的感動，未經歷當年盛況的新觀眾也一致叫好。而音樂也一直在捍衛戰士系列電影中佔有舉足輕重的地位，阿湯哥本人先前也在受訪中盛讚這次由女神卡卡（Lady Gaga）演唱的主題曲〈牽我的手／Hold My Hand〉就是「電影的心跳」。

在1986年的《捍衛戰士》中，柏林合唱團（Berlin）演唱的主題曲〈Take My Breath Away〉及插曲〈Danger Zone〉都是老影迷心中的經典，阿湯哥提到當有別人問他該如何超越時，他回應：「我從來沒有想要超越，我只想要以最真誠的方式對待我們的故事。這次原聲帶中我們找到羅恩巴夫（Lorne Balfe），還有我從電影《雨人》時期就認識的漢斯季默（Hans Zimmer），以及替上一部《捍衛戰士》操刀配樂的哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer），並邀請女神卡卡加入其中。」說起這次的主題曲，他說：「它完美打開了通往電影情緒核心的大門，卡卡寫的歌曲自然而然融入電影中，這是我們電影的心跳！」

女神卡卡也表示：「〈牽我的手〉這首歌不僅是為了這次電影而寫，也是為了那些覺得自己永遠無法好起來的人而寫，生命教會我在對自己失去信心時，依舊要相信人性。」她接著暖心說道：「當你覺得孤單、悲傷或與世隔絕時，就牽我的手吧，或許有一天你就能堅強、茁壯到能牽起自己的手。」除了主題曲外，女神卡卡更參與多首配樂製作。另外，新世代搖滾天團「共和世代」（OneRepublic）也替電影演唱輕快插曲〈I Ain’t Worried〉，而老樂迷期待的〈​​Top Gun Anthem〉等也都能在這次的原聲帶中聽見。原聲帶發行後也隨即登上台灣iTunes及博客來排行冠軍。