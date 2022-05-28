高爾宣大方認愛女友芮德，分享2人私下相處互動。（許雅淳攝）

高爾宣28日受邀出席在小巨蛋舉辦「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」，他在台上演熱唱歌曲〈Fall〉、〈Doubt？〉，引起尖叫。今同是他認愛大9歲女友芮德後，首度公開露面，受訪時，他心情愉悅，大方分享與芮德互動近況，坦言，芮德最近壓力很大，加上仍有些酸民會去私訊攻擊她，他霸氣護愛：「如果大家手賤，想留言就來我這邊留，不要找她。」

他看到芮德一直被網友惡意抨擊，心情不捨，「真的太過分，如果要留言就來找我，反正我很正能量」。他與芮德近來分別推出新歌，透露，他也會幫她創作歌詞，「她的歌有很多歌詞是我寫的，我會幫她修正」，被問及有意見不合？他甜蜜說，「我們溝通很順暢，創作上是我的意見比較多，生活是聽她的意見。」

他日前發生深夜要載芮德回家時，遭到狗仔逼車跟拍，讓兩人緊張到發抖，他昨坦承，至今仍有陰影，連只要看到閃光燈就會心裡害怕，「當時對方行車方式太壓迫，我們都受到驚嚇，一開始沒有覺得是狗仔，只覺得是有人要尋仇。」至於公開戀情，高爾宣表示，他們其實本來沒有刻意要隱瞞，很常被拍到，「我們的想法認為談戀愛不是什麼不可告人的事情。」

高爾宣的好友瘦子先前公布結婚喜訊，高爾宣開心送上祝福，被問及與芮德有結婚計劃？他直言，自己本來就是家庭為重，但現階段還沒想婚，「我們工作都忙，可以等我成熟一點，讓人放心，我要求很高。」