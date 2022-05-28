作曲家賴得和（見圖）在彩排結束時，與演出「不聞鐘聲，唯有風雨」的團員交流。（杜宜諳攝）

朱宗慶打擊樂團27日舉行2022「臺灣新聲力＋」彩排記者會，作曲家賴得和表示，鐘聲代表祥和，風雨則是世界紛擾，在風雨過後，鐘聲即在不遠處。（杜宜諳攝）

朱宗慶打擊樂團2022「臺灣新聲力＋」彩排，團員賣力演出。（杜宜諳攝）

在《擊刻風景》中世界首演的曲目「不聞鐘聲，唯有風雨」是由作曲家賴得和創作。（杜宜諳攝）

「臺灣新聲力＋」表演藝術總監朱宗慶（左4起）、作曲家賴得和、多媒體藝術家周東彥等一同出席。（杜宜諳攝）

朱宗慶打擊樂團策劃的2022「臺灣新聲力＋」系列音樂會27日以《擊刻風景》在台北國家音樂廳盛大登場，而28日的《名家聚擊》由8組臺灣打擊樂名家演奏8首臺灣國人作品。在疫情兩年多來的最終局，以音樂鼓舞人心，與觀眾一起邁向如常生活。

藝術總監朱宗慶表示，原訂於去年演出的「臺灣新聲力」因疫情而延期，打亂一切節奏，但樂團始終沒有喪志，而今年系列音樂會整體升級為「臺灣新聲力＋」，只要還有一位觀眾，就會繼續演出。

在《擊刻風景》中世界首演的曲目「不聞鐘聲，唯有風雨」是由作曲家賴得和創作，搭配藝術家董陽孜書法作品「無聲的樂章」，並由多媒體藝術家周東彥設計視覺呈現，將帶給觀眾耳目一新的饗宴。

賴得和表示，作曲靈感是來自疫情這兩年的生活，鐘聲代表祥和，風雨則是世界紛擾，雖然社會現況似「不聞鐘聲，唯有風雨」，但在世界運行的原理中，隱藏著每一項數字皆是前兩項數字和的「費布納西數列」秩序，也是告訴觀眾在風雨過後，鐘聲即在不遠處。