【愛傳媒特約記者吳思賢報導】碧潭堰出現小毛蟹的新聞引起各界熱議，很多人好奇碧潭已經很久沒看到小毛蟹，現在出現的小毛蟹是叢哪裏來的？

國立清華大學生命科學系教授曾晴賢指出，上週在碧潭堰發現不少小毛蟹在上溯（照片取自新北市水利局長宋德仁臉書），因起很多人的關注和討論，也許應該再補充一些訊息讓大家了解。

曾晴賢教授在臉書發文說，過往新店溪的毛蟹曾經有一段很長的時間消聲匿跡過，就連整個淡水河流域也都是如此，主要的原因可能跟淡水河有一段時期水質污染嚴重有關。

曾晴賢教授指出，回顧近年來對於淡水河流域的毛蟹分佈紀錄，2005年水利署第十河川局辦理的淡水河水系的河川情勢調查，比較有代表性的看到幾個地點有發現毛蟹的紀錄，然而在新店溪中上游並沒有調查到其蹤跡。2012年，環保署委辦的淡水河流域汙染整治生態效益調查計畫，雖然在新店溪有發現讓人興奮的洄游魚類——日本禿頭鯊，但是沒有發現毛蟹的蹤跡。2015年，因為北部地區碰到強烈颱風蘇迪勒的摧殘，新店溪上游有些大閘蟹養殖池被沖垮，漁業署責成學者前往各處去調查。當年在清潭溪、直潭壩下的新店溪等地捕捉到甚多毛蟹，經鑑定發現都是原生的毛蟹。這個紀錄清楚的顯示新店溪的原生毛蟹至少在當年，就已經再回來了！

曾晴賢教授說，從上述的幾次不同年份的調查可以看得出來，反映水質良窳的毛蟹，有逐漸增加的趨勢，這當然跟淡水河水質有明顯的改善有直接關係，值得肯定。