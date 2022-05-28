雷嘉汭希望有機會演到穿皮衣騎重機的女打仔。（經紀人提供）

新生代女演員雷嘉汭堪稱是恐怖題材吸引機，去年剛拍攝完的電影作品《化劫》，日前捎來好消息，進軍坎城電影市場展並入選為 Hot Projects Taiwan電影之一，雷嘉汭得知後也開心表示：「很想親自參與的坎城，電影先代替我去了！非常期待《化劫》能夠盡快和大家見面。」

雷嘉汭在片中飾演隸屬於空手道社的「王羽凡」，為此她勤練空手道，雖然拍完後傷痕累累，但她也非常享受過程，也很開心自己多了一項才藝，她笑著說：「拍完《化劫》後每天都許願，希望可以演到穿著皮衣騎重機的女打仔。」而她為了完成這樣的夢想，平常空閒時間都會安排去騎車，練習跑山、涉水，希望這種難得的機會來臨時可以好好把握。

雷嘉汭大部分作品內都有恐怖的元素，從《76號恐怖書店之恐懼罐頭-捉迷欌》系列開始，到電影《哭悲》中女主角凱婷，這次也突破自己演出《化劫》，但她表示：「我演出的這些角色，儘管都被歸類為恐怖題材，但我還是會努力做出差異性，希望在不同作品中，讓觀眾停留在角色而非雷嘉汭。」

電影《化劫》是一部台灣超自然恐怖片，以一群高中生為主，他們被引誘進行神秘儀式，導致惡魔化的結果。該片改編自笭菁的暢銷小說，故事緊扣民俗禁忌、加入台灣道教、八字等元素，預計在2022下半年上映。