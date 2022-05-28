美國西維吉尼亞州首府查爾斯頓（Charleston）一名犯罪前科累累男子，在派對上持一把半自動步槍朝一群人開火，所幸一名旁觀女子迅速拔槍將他擊斃，阻止一起慘案發生。

英國廣播公司（BBC）報導，犯罪前科累累的37歲男子巴特勒（Dennis Butler）25日晚間開車經過一棟社區大樓外舉行的一場生日派對，遭人提醒現場有孩童應該減速，於是憤而持一把AR-15半自動步槍折返現場，從車內對約40人群眾開火。

警方發言人哈澤列特（Tony Hazelett）表示，女子的快速反應救了許多人命，可能阻止了一場大規模槍擊。

他在記者會上說，開槍回擊的女子無任何執法背景。「她只是社區一員，合法攜帶她的武器。」警方並未透露她的身分。

哈澤列特表示：「她並未逃離威脅，反而是介入威脅，拯救了數條人命。」女子在開槍後仍留在現場，並且配合調查人員。警方表示不會對她起訴。

根據警方說法，巴特勒身中多槍當場身亡。哈澤列特表示，目前仍不清楚巴特勒如何獲得這把步槍。他是遭定罪的重罪犯，依法不得持有槍枝。

美國德州24日才發生18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）持一把合法購得的AR-15半自動步槍闖入一所小學掃射，造成21人死亡，是美國10年來最嚴重校園槍擊事件，引發美國國內對於憲法保護的私人擁槍權掀起激辯。