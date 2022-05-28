朝陽科大校長鄭道明(左4)肯定數位畢業證書對學子升學及求職的幫助。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

數位化已成新趨勢，朝陽科技大學今年應屆畢業生3228人領到數位畢業證書，成為中部首批率先領到畢業證書數位化的科大畢業生。朝陽科大校長鄭道明今天表示，數位證書具有可攜性與便利性兩大優點，能有效縮短學歷的驗證流程，避免證書造假及查核不易等問題。

鄭道明表示，朝陽科大參與教育部推動全國大專院校數位證書系統計畫獲具體成果，自110學年度起全面提供朝陽畢業生中、英文數位學位證書。

鄭道明說，數位證書具有可攜性與便利性兩大優點，能有效縮短學歷的驗證流程，避免證書造假及查核不易等問題，並透過教育部官方架設的數位證書驗證網站，提供畢業生、大專院校及徵才企業驗證數位學位證書，對畢業生升學及求職都有助益。

朝陽科大教務長陳隆昇強調，教育部大專院校數位證書計畫由「發證系統」及「驗證系統」兩大系統組成，藉由發證系統，搭配具有高防偽功能驗證系統，數位學位證書具有數位指紋，可完整追蹤數位證書歷程。

陳隆昇指出，朝陽科大完成數位畢業證書發放宣示數位轉型，讓學生端和行政端都能靠數位化來縮短等待和處理流程的時間，大幅提升服務效能。未來將逐步擴大提供校友申請數位畢業證書服務。