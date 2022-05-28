元智大學畢業典禮尾聲煙火秀，讓畢業生留下美好回憶。（摘自元智大學YouTube／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長鄭文燦到場勉勵。（摘自元智大學YouTube／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學2022年畢業典禮採實體方式，今晚在元智五館前廣場舉辦，報名參與的學生與家長約1400人，全程依照教育部防疫指引辦理，桃園市長鄭文燦也到場勉勵，恭喜畢業生完成人生重要里程碑。

元智大學今年約有2200名大學部與碩博士學生畢業，以「築夢」為畢典主題，校方邀請元智董事會董事長徐旭東、校長廖慶榮、鄭文燦，以及傑出校友、現任國防部陸軍司令徐衍璞演講，勉勵畢業生。

鄭文燦表示，恭喜完成人生重要里程碑，元智大學是兼具科技與人文的卓越大學，4年的大學或研究所生活，雖歷經疫情挑戰，但相信每個人在這都擁有知識與成長的喜悅，元智的國際競爭力特別強，相信未來在台灣的大學版圖中會愈來愈重要。

畢業生致詞代表，中文致詞為畢聯會長蔡妍婷，英文致詞則是來自甘比亞的艾美蒂負責。對於能舉辦實體畢典，學生也相當興奮，演唱畢業歌時紛紛站起來開心舞動，看到鏡頭也展現活潑模樣，而在畢典尾聲，校方也準備煙火秀點亮夜空，讓畢業生留下美好綻放的回憶。