日本大型女子偶像團體「AKB48」成員每年都有增減，但仍培育出許多人氣女星，其中在團體裡有15年資歷的柏木由紀，甜美臉蛋加上傲人身材，讓她成為整個AKB48集團指標人物之一；柏木由紀不久前大方公開素顏太真實嚇壞眾人，近日又在節目自揭骯髒黑歷史，曾1個禮拜沒洗澡，來賓全嚇傻。

柏木由紀斜槓當YouTuber，個人頻道更有超過55萬粉絲訂閱，她也會分享化妝相關的影片，5月初為了教授化妝小秘訣，還大方露出素顏狀態，臉上痘痘和斑點毫不遮掩，太過真實也嚇壞不少網友；日前柏木由紀受邀松本人志主持的節目，聊到衛生習慣，她像是忘記偶像形象，侃侃而談黑歷史。

柏木由紀大方素顏嚇壞一票粉絲。(圖/ 摘自柏木由紀YouTube頻道)

節目中柏木由紀提到自己很懶惰，像是洗澡、打掃或洗衣服等，還得意地表示，在不用出門和他人碰面的情形，可以一直不洗澡，某一年聖誕節到跨年假期，「正好1個禮拜沒洗澡」；不洗澡之外，柏木由紀透露覺得倒垃圾麻煩，特地把家中一隅當作「垃圾場」，曾發生西瓜籽放了一個月就發芽的狀況。

當現場主持人和來賓還很震驚時，柏木由紀還說「這樣的生活很棒」，希望能遇到和她有一樣價值觀的另一半；有來賓開玩笑，「兩個人一起埋在垃圾裡就糟了」、「身體不會發霉嗎？」