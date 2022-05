傑克哈洛被美國〈綜藝報〉雜誌盛讚為音樂界最閃亮的明日之星之一。(華納音樂國外部提供)

〈頭等艙〉MV請出「拉丁女神」安妮塔演出。(華納音樂國外部提供)

被美國〈綜藝報〉雜誌盛讚為音樂界最閃亮的明日之星之一、3項葛萊美獎項入圍,年僅24歲的「美國饒舌悍將」傑克哈洛 (Jack Harlow) ,2020年以一曲〈WHATS POPPIN〉穩坐Billboard美國告示牌單曲榜第二名。超高人氣的他,目前全球已累積超過23白金銷售、超過50億串流量,更獲葛萊美「最佳饒舌歌手」等三項大獎入圍肯定,去年更入選富比世雜誌傑出青年榜之一,人氣扶搖直上。

來自肯塔基州的傑克哈洛,從12歲開始接觸饒舌,在高中尚未畢業前,就被美國獨立音樂廠牌簽下並發行EP,讓他未正式出道前就備受矚目。隨後成為華納音樂旗下藝人後,在2020年發行個人首張專輯《大家都在傳》(That‘s What They All Say)即獲各界肯定,隨後更受饒舌之神阿姆(Eminem)與「魔力紅」主唱亞當(Adam Lavine)欽點為專輯助陣及現場合作,去年也在《玩命關頭 9》原聲帶中獻聲,同時與樂壇話題新秀納斯小子(Lil Nas X)合作單曲〈天生巨星〉(Industry Baby),共同拿下美國告示牌單曲榜冠軍,而此單曲在台灣也有好成績。

歌唱事業持續創造亮眼成績的傑克哈洛,暌違2年終於再發行全新專輯《哈洛回家了》(Come Home The Kids Miss You),第2波主打單曲〈頭等艙〉(First Class)取樣傑克哈洛心中的「靈感繆思」菲姬(Fergie)經典歌曲〈魅力四射〉(Glamorous),發行後立即空降美國告示牌單曲榜冠軍,在英國單曲榜首週也有第2名的好成績,MV更邀請「拉丁女神」安妮塔(Anitta)友情客串,為專輯宣傳創下不少話題。

而新專輯暗藏另一個亮點,便是以「危險系繆思女神」杜娃黎波 (Dua Lipa)為歌名的〈Dua Lipa〉,歌詞內大膽寫道:「我想和杜娃黎波做的事,不單單僅是音樂上的合作而已。」大膽在歌曲裡直球告白杜娃黎波,傑克哈洛透露起初怕這首歌會造成女方困擾,決定事先視訊對方並當場播歌給杜娃黎波聽,杜娃黎波聽完後笑回:「嗯...這又不是我要發的歌,我是覺得沒有差啦!」立刻欣然答應他使用,讓傑克哈洛放下心中大石。

在歌唱事業大獲全勝後,傑克哈洛近日也證實將挑戰大銀幕,參與新版《黑白遊龍》演出,「美國饒舌悍將」傑克哈洛全新饒舌專輯《哈洛回家了》已在各大數位串流平台上線。