傑克哈洛被美國〈綜藝報〉雜誌盛讚為音樂界最閃亮的明日之星之一。（華納音樂國外部提供）

〈頭等艙〉MV請出「拉丁女神」安妮塔演出。（華納音樂國外部提供）

被美國〈綜藝報〉雜誌盛讚為音樂界最閃亮的明日之星之一、3項葛萊美獎項入圍，年僅24歲的「美國饒舌悍將」傑克哈洛 （Jack Harlow） ，2020年以一曲〈WHATS POPPIN〉穩坐Billboard美國告示牌單曲榜第二名。超高人氣的他，目前全球已累積超過23白金銷售、超過50億串流量，更獲葛萊美「最佳饒舌歌手」等三項大獎入圍肯定，去年更入選富比世雜誌傑出青年榜之一，人氣扶搖直上。

來自肯塔基州的傑克哈洛，從12歲開始接觸饒舌，在高中尚未畢業前，就被美國獨立音樂廠牌簽下並發行EP，讓他未正式出道前就備受矚目。隨後成為華納音樂旗下藝人後，在2020年發行個人首張專輯《大家都在傳》（That‘s What They All Say）即獲各界肯定，隨後更受饒舌之神阿姆（Eminem）與「魔力紅」主唱亞當（Adam Lavine）欽點為專輯助陣及現場合作，去年也在《玩命關頭 9》原聲帶中獻聲，同時與樂壇話題新秀納斯小子（Lil Nas X）合作單曲〈天生巨星〉（Industry Baby），共同拿下美國告示牌單曲榜冠軍，而此單曲在台灣也有好成績。

歌唱事業持續創造亮眼成績的傑克哈洛，暌違2年終於再發行全新專輯《哈洛回家了》（Come Home The Kids Miss You），第2波主打單曲〈頭等艙〉（First Class）取樣傑克哈洛心中的「靈感繆思」菲姬（Fergie）經典歌曲〈魅力四射〉（Glamorous），發行後立即空降美國告示牌單曲榜冠軍，在英國單曲榜首週也有第2名的好成績，MV更邀請「拉丁女神」安妮塔（Anitta）友情客串，為專輯宣傳創下不少話題。

而新專輯暗藏另一個亮點，便是以「危險系繆思女神」杜娃黎波 （Dua Lipa）為歌名的〈Dua Lipa〉，歌詞內大膽寫道：「我想和杜娃黎波做的事，不單單僅是音樂上的合作而已。」大膽在歌曲裡直球告白杜娃黎波，傑克哈洛透露起初怕這首歌會造成女方困擾，決定事先視訊對方並當場播歌給杜娃黎波聽，杜娃黎波聽完後笑回：「嗯...這又不是我要發的歌，我是覺得沒有差啦！」立刻欣然答應他使用，讓傑克哈洛放下心中大石。

在歌唱事業大獲全勝後，傑克哈洛近日也證實將挑戰大銀幕，參與新版《黑白遊龍》演出，「美國饒舌悍將」傑克哈洛全新饒舌專輯《哈洛回家了》已在各大數位串流平台上線。