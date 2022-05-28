茶業改良場今歡慶119周年，農委會主委陳吉仲（中）感謝茶改場在研發上的突破及對農民的協助。（蔡明亘攝）

茶業改良場119周年慶中，推出創意茶譜，開放讓民眾自己搖出台灣特色茶飲料。（蔡明亘攝）

行政院農委會茶業改良場位於桃園市楊梅區，今日歡慶119周年場慶，將邁入2甲子歷史，桃園市長鄭文燦與農委會主委陳吉仲出席慶祝。鄭文燦表示，茶改場是最好的研發基地，盼未來帶領這項綠金產業，持續推動台茶傳承。

鄭文燦指出，位於楊梅埔心的茶改場前身為安平鎮製茶試驗場，經過119年努力，研發許多台茶品種、支援各地分場、推動分級評鑑制度、研發新栽培技術等，是最好的研發基地。農會也和茶農合作，將特色茶品牌化，並編列400萬預算推行平地茶園復耕計畫，協助農民更新排水和茶樹等。

陳吉仲提到，目前全台茶業面積約1萬多公頃，生產量約14000公噸，創造超過300億產值，不僅維繫農民收入，也對台灣文化傳承有巨大貢獻，其中茶改場在研發技術上的突破、協助茶農解決技術和生產問題，更研發以DNA判別混沖茶，確保各農會的國產茶比賽全採用國產茶，同時農委會也要求驗證所有標示國產茶的上市茶葉，確保茶農權益。

茶改場119周年場慶也表揚4位茶產業傑出貢獻獎得主，包括黃世裕、姜肇宣、高肇昫、康賜福，4人皆來自不同縣市，其中被譽為國寶級製茶師傅的姜肇宣，由兒子姜鴻祈出席代領，他提到，家族種茶已傳到第5代，種植製茶到產銷全由一家人包辦，歷史超過百年，近年也不斷精進做法，使色香味更加均衡。

談到茶改場未來規畫，場長蘇宗振說，期盼未來能將台灣製茶工藝推廣到全世界，透過創新技術，讓茶元素廣泛應用在生活中，而因應產業變遷，茶改場也將發展草本作物和咖啡的種植，規畫台茶產業的下個100年。