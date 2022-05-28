疫情再次衝擊內用，經濟部5月16日祭出餐飲業行銷補助，實施兩周共湧入1.8萬件申請，初估請領約12億金額。後續剩不到3周，經濟部估計匡列的36億應會發完，有意願商家得把握時間。至於行銷補助結束後是否再推新方案，要觀察疫情發展與業者營收狀況。

餐飲補助是針對業者提出行銷或折扣，給予金額的一半補貼，有開發發票者最高領10萬元、無發票者2萬元。例如店家提供外帶八折優惠，以每份100元預計銷售100份計，只要在申請書上的優惠方案內容填上外帶八折，優惠折數20％，折價金額2000元即可。

經濟部商業司再次強調，程序簡單，只要填寫基本資料及具體行銷方案即可，不用提送企劃書。

目前1萬8000家請領店家中，約5成5是有開發票的餐廳或飲料業者，其他為沒開發票小店家，總計申請金額逼近12億。經濟部統計現在每日約有1000多件進入，最後估計會有5萬多家湧入，36億差不多會被請領光。

行銷補助申請期限至6月15日止，業者提出的優惠折扣可以到8月底，這之間的差額都可以核銷。經濟部表示，評估染疫人數已接近高峰期，方案暫無延長計畫，可是如果疫情到7、8月仍很嚴重，會看店家營收衝擊再思考其他方案，也得看有無財源。