寇家瑞（中）笑說怕把爸爸的招牌砸了。（大愛提供）

《你好，我是誰》演員群合體南下宣傳。（大愛提供）

寇世勳與曹奶奶、曹汶龍相見歡。（大愛提供）

戲劇《你好，我是誰》，演員寇世勳、崔佩儀、傅小芸、王滿嬌、耿慧珠、寇家瑞今合體南下為戲宣傳。寇世勳說這是他演戲10幾個年頭第一次演出真人真事的故事，要詮釋曹汶龍醫師慈祥慈悲的氣場，坦言壓力不小，也親自到嘉義與曹爸、曹奶奶見面，過程中深受感動，更說自己是「厚著臉皮」來演戲。

寇世勳在意每天播出的收視率，不是要爭取第一名，而是希望收視率高表示真的有人看，即早認識失智症，也盼觀眾看到最後一刻聽曹汶龍醫師的解說失智症個案的狀況與故事，更呼籲「曹爸還沒講完不要離開電視前面」，說這是一齣「教科書等級的好戲」。

崔佩儀分享自己從小在單親家庭長大，與媽媽感情好，但在母親晚年失智時卻為了不讓媽媽有太多行動而限制她的生活，反倒讓媽媽失智得更快。57歲的她現在也常忘記東西放在哪裡，她認為人生不能回頭，不能像母親過去的例子一樣，就透過演出這齣戲告訴自己要如何去防備失智。她也表示一個演員能夠接演這樣的戲劇，為社會帶來改變與教育的意義，自己很值得。

寇家瑞在劇中飾演曹汶龍醫師的長子，與寇世勳戲內戲外都是父子，不怕「青出於藍勝於藍」，反倒擔心自己會把爸爸的招牌砸壞。面對父親的巨星光環，寇家瑞把焦點放回自己身上，將爸爸視為前輩，放下原生家庭給的刻板印象，讓自己更自在。

問到想對爸爸說什麼，寇家瑞表示一言難盡，主持人描述寇世勳在台下瞇瞇眼笑著、眼神慈祥，寇家瑞直說：「他演技特別好，別被他騙了。」而演員傅小芸與大腕級演員寇世勳對戲，不但沒有壓力反而很開心，跟著前輩的腳步學習。

《你好，我是誰》講述由曹汶龍醫師所帶領的失智症中心嘉義大林慈濟醫院團隊，守護失智症病患以及輔導家屬的故事。周一至周五晚間八點於大愛電視台播出。