李鍾碩在片中特別演出祕密研究所的負責人「張」。（車庫娛樂提供）

韓片《魔女首部曲：誕生》續作《魔女二部曲：另一個她》將於，由《闇黑新世界》、《暗夜天堂》導演朴勳正，率領《魔女首部曲：誕生》原班團隊打造，將展現更宏偉開闊的世界觀，以及更強勁獨特的動作場面。以1408比1的超強競爭率脫穎而出，成為新任魔女的「怪物新人」申始雅，將在片中展現充滿神祕氛圍又極具爆發力的角色魅力。《戀慕》朴恩斌、《浪漫醫生金師傅》徐恩秀、《太陽的後裔》晉久、《作家我就爛》成愉頻等實力派演員也參演本作，還邀到《魔女首部曲：誕生》的金多美回歸「魔女宇宙」扮演關鍵人物，李鍾碩也將特別演出。

朴勳正導演表示：「花了4年終於能上映，在這期間世界上發生了許多事，因為疫情的關係我們的計畫也推延了，故事情節也有所變動，因為各式各樣的狀況導致企劃動向難以捉摸。但在這情況下，我們仍想排除萬難繼續寫下這個故事，竭盡所能。目前已拍出來的故事還不到整體的十分之一。」這番話也引發了觀眾對於後續系列作的好奇心，整部作品於濟州島拍攝，將展現更勝前作的震撼畫面，導演透露：「比起前作，續作花了更多錢，規模變得更大了，演員們也更辛苦了。若說前作的動作場面有空間上的限制的話，續作則出現了在寬廣空間中展開的動作戲！」

申始雅在片中扮演從祕密研究所逃出的「神祕少女」，她表示：「一開始不敢相信能獲得這個角色，整個暈頭轉向的，後來終於開始有了實感，覺得非常幸福、十分榮幸。」為詮釋該角，申始雅還參考了漫威系列電影和超能力題材的作品，努力沉浸於角色中。被問到是否會因為《魔女首部曲：誕生》太受歡迎了而有壓力，她坦言：「金多美姐姐的演技非常好，因此讓我壓力很大。但我帶著責任感，努力研究這獨一無二的全新少女角色進行拍攝。」還透露金多美給她很多建議，「前輩還請我吃很多美食，甚至曾對我說：『始雅啊，妳表現得很好』這讓我獲得安慰，內心變得舒坦許多，也讓我變得更有勇氣，非常感謝前輩！」

該片也是李鍾碩退伍後，暌違5年演出的大銀幕作品，飾演祕密研究所的負責人「張」，追查消失少女的行蹤，同時是和魔女計畫的創始人「白博士」誓不兩立的角色。對於請李鍾碩飾演這個角色的原因，朴勳正導演表示：「曾在《V.I.P.》時跟他合作，當時我認為他是名十分伶俐的演員，超乎我的想像。」甚至說：「我很苦惱有哪位演員能展現出『張』這個角色的魅力，覺得一定要請李鍾碩演員來詮釋。這是沒有過多說明的角色，當他一出場時，觀眾要透過他的行動了解到他有著不可告人的祕密，因此我認為這角色需要由李鍾碩演員來飾演。

朴恩斌這次則飾演收留神祕少女的「慶熙」，她表示自己非常喜歡《魔女首部曲：誕生》，對於起初讀完《魔女二部曲：另一個她》劇本便驚訝喊：「沒想到世界觀能擴展成這種程度！若說前作的動作場面大多是在室內展開的話，這次因為主要是少女從祕密研究所逃到外界的故事，空間本身就擴展得很大，在拍攝前也十分好奇導演會如何具體呈現那驚人的規模。」也透露自己在片中將呈現嶄新的模樣，「電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎》殺青後，馬上開始準備《魔女二部曲》和《戀慕》，在《戀慕》開拍前，一直都在拍攝《魔女二部曲》。在電影中出現了不曾在電視劇中展現過的言行舉止，像是粗魯的口吻，或是我平常不太會使用的語句，導演寫的臺詞都很痛快，劇本真的很棒！」

《魔女二部曲：另一個她》故事敘述一名少女（申始雅 飾）獨自倖存於被毀滅的祕密研究所，對於外面的世界感到陌生的少女，偶然遇見慶熙（朴恩斌 飾）和大吉（成愉頻 飾）這對姊弟，和他們成為朋友。就在少女漸漸適應溫暖的日常生活時，各懷鬼胎的勢力開始追查少女的行蹤。該片7月1日在台上映。