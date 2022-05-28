1名網友日前發現鄰居家的車庫半開，裡頭竟是2輛相同的「勞斯萊斯」，讓他不解問說勞斯萊斯雖然高價，但畢竟是老款，他會比較想要選新車；其他網友則說勞斯萊斯已是「藝術品」等級，可能是屋主當時的夢想車，而且保養老車所花費的成本相當高，財力不比新車低。

該網友在Dcard上發文表示，他日前發現鄰居家的車庫鐵門開到一半，裏頭的轎車竟是勞斯萊斯，還一次停了2台，讓他相當吃驚，認為該款勞斯萊斯雖然高價，但畢竟是老款、現值也沒那麼高，發文問說這種不是fun car的超豪華豪華車，真的很少買那麼多台」。

1名網友日前發現鄰居家的車庫半開，裡頭竟是2輛相同的「勞斯萊斯」，讓他不解問說勞斯萊斯雖然高價，但畢竟是老款，他比較想要選新車。（翻攝自Dcard）

該網友說他看到鄰居的車還是相當驚訝，但認為買新車比骨董老車好，說「大家選豪華車會選老賓利、勞斯萊斯，還是新雙b啊？我投新車一票」；其他網友紛紛留言「上了年紀的賓利和勞斯萊斯，要確定自己有屁股養才敢買齁」、「說不定第二件半價，這樣比較便宜」、「如果是想找一台優秀的交通工具，新雙B能滿足你所有需求，而勞斯萊斯是藝術品且可以極高程度客製」、「也可能是當成藝術品收藏吧，或是他那個年代的夢想車」、「只有窮人才選擇，有錢人全都要好嗎？」