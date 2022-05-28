《教練》主角林生祥教練（右一）與「現代五項」選手陳佑萱（右二）。（佳映提供）

導演李家驊曾以紀錄片《我的兒子是死刑犯》入圍金馬獎，他花近8年拍攝的新片《教練》，是送給台灣體育界的溫暖大禮。運動員競逐榮譽所獨自承受的肉體心志痛苦，在片中「現代五項」教練林生祥訓練選手陳佑萱的過程一覽無遺。這項集合馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳的綜合競技，更讓觀眾一窺選手在挑戰最高殿堂時的不易與堅定。

該片日前在國家運動訓練中心舉辦特別放映會，邀請到去年東京奧運會舉重金牌得主郭婞淳，及造就金牌國手的推手林敬能教練擔任嘉賓。郭婞淳觀影後除了與片中主角林生祥教練現場交流外，也表示非常感謝生命中每一位老師及教練曾帶給她的支持與協助：「這部紀錄片真實的展現選手和教練間的不和諧階段，當選手說出謝謝教練沒有放棄我的那種時刻，真的很有感觸。推薦大家可以到戲院支持《教練》這部紀錄片。很多事情都是不容易的，但這是因為有人願意去做，才會讓我們相信，即使結局不是完美，但至少不會留下遺憾。」

郭婞淳憶起自己也曾經歷過像片中女主角「陳佑萱」那樣不理解教練或者受不了辛苦訓練的歷程：「我們當時並不清楚自己到底要什麼，對於教練之間也是不敢說出心裡話，我們甚至會逃避、任性、討厭教練。從17歲進國家隊，一直到後來才慢慢理解教練對我的所有指導。包括嚴格的規定和閱讀。而教練與選手之間就是要在這樣的相處過程中磨合，必須存在信任，彼此才能夠向著同一個目標方向前進。而『教練』這個職業，我曾經覺得自己無法勝任，以前我總是覺得或許我是優秀的舉重選手，可是這並不代表我會是一位優秀教練，我認真覺得自己很不會教。但看完今天的紀錄片，聽了生祥教練說『放棄一個選手很簡單，我覺得能拉就用心拉』時，徹底改變了我的想法。」

片中林生祥教練數度面對訓練選手、帶選手出國比賽，與照顧太太以及小孩之間，在事業與家庭間的選擇，也讓郭婞淳有感而發：「我的教練林敬能教練就是在他兒子出生後沒多久，毅然決然放棄陪伴孩子成長的過程進到國家訓練中心訓練選手。我想林敬能教練肯定最能感同身受林生祥教練的故事，看到片中這一幕，真的是想對教練說聲抱歉，也真的非常感謝師母願意這樣支持著林敬能教練！」《教練》全台熱映中。