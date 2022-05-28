隨著鋒面北抬遠離台灣，明、後2天（29日、30日）各地多為多雲到晴的天氣，白天高溫可達30度以上，不過午後山區及大台北、東北部地區須留意局部短暫雷陣雨。下周二（31日）另一波鋒面靠近，預估西半部地區全天有雨，不過下周三（6月1日）鋒面就離開，各地恢復多雲到晴的天氣。

中央氣象局表示，明天環境仍偏西南風，不過水氣會比今天來的更少，各地多為多雲到晴的天氣，不過山區及大台北、東北部地區仍須留意中午過後有局部短暫雷陣雨，另外清晨受海陸風輻合作用影響，南部沿海地區有不定時零星陣雨發生機會，類似天氣將持續到下周一。

溫度方面，今晚明晨各地低溫預估落在23到26度之間；白天高溫上，各地都有機會來到30度以上，尤其中南部近山區河谷，及花東縱谷有機會出現35度高溫，感受上相當悶熱，且紫外線指數偏高，外出記得做好防曬並多補充水分。

中央氣象局預報員趙竑表示，下周二又一波鋒面靠近，加上西南風影響，大氣轉趨不穩定，預估西半部地區整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

趙竑指出，下周三過後，鋒面結構轉弱並離開，環境轉偏西南風，僅中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢不會太大，其他地區恢復多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。