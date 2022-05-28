救護人員確認產婦及新生兒的生命徵象皆穩定後立即將2人送醫。（龜山分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山分隊27日上午10點許接獲急產接生案件，家屬報案稱孕婦有破水且規律陣痛，消防局緊急派出救護人員趕抵現場，發現孕婦已生產，男嬰的臍帶仍與母親相連，立即給予妥適照顧，隨後將母子送往醫院。

龜山分隊派出高級救護技術員郭澤民，帶領其餘3名隊員曹昌帆、陳廷凱及張銘惟，救護人員進入住家2樓時就看到剛生產完的產婦躺臥在床上休息，家屬抱著剛出生的男嬰，其臍帶仍與母親相連，救護人員立即給予口鼻分泌物抽吸、並刺激新生兒腳底板，新生兒也再次發出響亮的哭聲。

救護人員評估新生兒外觀、呼吸、血液循環都相當穩定後，隨即給予臍帶夾後並將新生兒擦拭乾淨並做好保暖措施及給氧後迅速送醫，產婦除產後體力較虛弱，救護人員確認產婦產後出血狀況及量測產婦生命徵象皆穩定後立即送往林口長庚醫院。

分隊長黃彥璋說，郭澤民、曹昌帆雖有在現場替產婦接生的經驗，但再次遇到急產接生的勤務，首重對產婦的隱私及照顧還有新生兒的照護都讓他們繃緊神經，一直到醫院交接且確認產婦及新生兒生命徵象都穩定後才放下心中大石。

家屬表示男嬰是第2胎，預產期在月底，豈料今天出現規律陣痛，本想自行就醫，沒想到胎兒迫不及待產出。黃彥璋另也向民眾呼籲，最近疫情持續嚴峻，要珍惜救護資源、尊重救護專業，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。