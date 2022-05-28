人教版教材插圖下，連同名為「三個醫生」的兒童繪本「扁鵲治病」插圖也被批評帶有性暗示。（截自微博）

據大陸教育部網站消息指出，28日就人教版小學數學教材插圖問題作出回應，近期數學教材等插圖受到社會廣泛關注，經研究決定，責成人民教育出版社立即整改，確保2022年秋季學期開始使用新教材，同時將立即部署對全國中小學教材全面排查。而人民教育出版社也發佈關於小學數學教材插圖問題的整改說明。

據中新經緯引述人民教育出版社聲明表示，近期小學數學教材插圖在網上受到批評和質疑，已進行反思並成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改，今年9月1日前全面整改到位，並按照相關規定流程重新遴選設計團隊，對全套教材所有插圖進行繪製更換。

而大陸人教版小學的數學教材插圖問題起源，來自小學四年級數學課本插圖，因人物存在眼距過寬、塌鼻樑、髮際線高還有「吐舌頭」等怪異動作引發輿論批評。大陸官媒也批評教材「給孩子們的審美帶來負面影響」。

大陸網友起底後再發現，不僅數學教材，指責連同小學練習本與多種繪本更出現裸露生殖器、摸胸、露內褲、男舔女手臂及疑帶有性暗示的「治病」等插圖，不當內容之多，讓網友怒批，「國家沒有審查機制了嗎？」

大陸網友提出的爭議內容中，也包含小學六年級「道德與法治」教科書中，將父女關係描述「圈養」和「飼養」關係等涉及性暗示、醜化兒童形象及色情內容；名為「三個醫生」的兒童繪本「扁鵲治病」的故事插圖也被指帶有性暗示。

此外，人教版的數學教材部分插圖也被指過分親美、親日，比如有小孩穿星條旗衣服，或寫有英文字母的帽子等。