美國「有線電視新聞網」(CNN)27日報導,在歐洲針對俄烏戰爭的制裁下,俄羅斯被迫為自身石油、天然氣等能源出口尋找其他客戶,已威脅到伊朗的「最後命脈」,因為該國也正受到歐美制裁,將被迫與俄羅斯爭奪少數能出口能源的對象。

綜合近期報導,自俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭以來,歐盟持續尋求降低對該國能源的依賴。到5月為止,俄羅斯天然氣佔歐盟進口總量的比例已從40%降為26%;各國同意8月起全面禁止俄羅斯煤炭進口;而石油禁運則可能於30至31日的歐盟領袖峰會上正式達成協議,可能先全面禁止以海運的方式進口俄羅斯石油。

CNN指出,對俄羅斯的能源制裁,已威脅到伊朗的「最後命脈」,因為該國的石油出口對象本來就有限,而俄羅斯的「參戰」將讓這些買家獲得更多選擇,除了直接影響銷售量,也可能引發兩國之間的價格戰。

根據獨立研究機構「清潔能源和空氣研究中心」(Center for Research on Energy and Clean Air)資料,伊朗石油近2年的最大買家是中國大陸,但自俄烏戰爭爆發以來,由於俄羅斯石油價格更低、品質更高,中國大陸正自該國進口更多石油,對伊朗的採購量已減少超過1/4,且情況愈來愈嚴重。

《日經亞洲》(Nikkei Asia)先前也表示,由於歐洲減少進口導致天然氣滯銷,俄羅斯正以低價搶市,已影響現有客戶對伊朗天然氣的出價,未來有些國家甚至可能主要轉向俄羅斯購買。

美國智庫「昆西盡責經綸研究所(Quincy Institute for Responsible Statecraft)客座研究員漢賈尼(Amir Handjani)指出,此類狀況將讓伊朗失去至關重要的外匯來源,但對西方來說並非壞事,因為這可能讓伊朗願意重返核協議,換取歐美解除制裁。