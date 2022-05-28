美國「有線電視新聞網」（CNN）27日報導，在歐洲針對俄烏戰爭的制裁下，俄羅斯被迫為自身石油、天然氣等能源出口尋找其他客戶，已威脅到伊朗的「最後命脈」，因為該國也正受到歐美制裁，將被迫與俄羅斯爭奪少數能出口能源的對象。

綜合近期報導，自俄羅斯2月底全面入侵烏克蘭以來，歐盟持續尋求降低對該國能源的依賴。到5月為止，俄羅斯天然氣佔歐盟進口總量的比例已從40%降為26%；各國同意8月起全面禁止俄羅斯煤炭進口；而石油禁運則可能於30至31日的歐盟領袖峰會上正式達成協議，可能先全面禁止以海運的方式進口俄羅斯石油。

CNN指出，對俄羅斯的能源制裁，已威脅到伊朗的「最後命脈」，因為該國的石油出口對象本來就有限，而俄羅斯的「參戰」將讓這些買家獲得更多選擇，除了直接影響銷售量，也可能引發兩國之間的價格戰。

根據獨立研究機構「清潔能源和空氣研究中心」（Center for Research on Energy and Clean Air）資料，伊朗石油近2年的最大買家是中國大陸，但自俄烏戰爭爆發以來，由於俄羅斯石油價格更低、品質更高，中國大陸正自該國進口更多石油，對伊朗的採購量已減少超過1/4，且情況愈來愈嚴重。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）先前也表示，由於歐洲減少進口導致天然氣滯銷，俄羅斯正以低價搶市，已影響現有客戶對伊朗天然氣的出價，未來有些國家甚至可能主要轉向俄羅斯購買。

美國智庫「昆西盡責經綸研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）客座研究員漢賈尼（Amir Handjani）指出，此類狀況將讓伊朗失去至關重要的外匯來源，但對西方來說並非壞事，因為這可能讓伊朗願意重返核協議，換取歐美解除制裁。