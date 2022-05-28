大陸紅星新聞28日報導，大陸人民教育出版社（人教社）26日出版的大陸小學數學教材中，插畫人物長相引人不適的話題，多次衝上網路熱搜，引發關注。據悉，該教材自2012年大陸教育部審定以來，已經使用近10年。與此同時，還有部分問題兒童讀物，也被網友一併起底，甚至有明顯色情擦邊球，多種童書出現裸露生殖器、摸胸、露內褲、男舔女手臂及疑似性暗示「治病」等插畫，不勝枚舉，網友不禁質疑，審核去哪兒了？

紅星新聞報導，多位常年從事編輯出版的業內人士指出，教材或圖書出版，要經過出版社內部三審三校，終審特別要把關整體風格以及安全問題，而色情擦邊球應在初審就發現。

三審三校具體操作是，圖書出版首先需要向新聞出版局進行選題的申報，選題通過後，進入三審三校流程。「三審」即經過責任編輯、副編審、編審對書稿的三次審核，「三校」即校對部門的三次校對。

在一審階段，首要決定的是該教材的出版價值。「拿到投稿作品後，出版社持有編輯資格證的編輯會進行初審，判斷內容是否適合出版，是否違反國家相關規定的內容，是否有出版價值。如果稿件整體內容有顯著錯誤，或不具備出版價值，那麼稿件在初審階段就會被退回。」

決定出版後，對於具有爭議、難以把握的內容，會著重指出，交給二審專家進行判斷。

業者小張說：「根據國家要求，二審專家需要具備副高級職稱。如果二審專家依然無法判定爭議內容，將會交給具有正高級職稱的終審專家進行把控。終審環節尤其需要把關整體風格，特別是安全問題。」

小張說明，「此外，對於一些在終審階段依然無法解決的稿件，出版社將聘請其他單位具有相關專業知識的專家進行『外審』。若涉及重大題材，稿件還會送至相關管理部門備案。」

三道審核過後，方能確定稿件可以出版。接下來，編輯會對稿件進行加工，修改差錯內容，隨後送至校對部門進行三次校對。三次校對完成後，出版社的責任編輯會通讀待出版物。若責任編輯通讀後認為無誤，待出版物將送至相關部門進行品質檢查。

出版社資深編輯小劉指出，其中，出版社的質檢部門作用很關鍵，質檢部門會給書稿進行打分，合格後才能申請大陸教育部審批，進入下一個流程。「質檢部門也會對書稿中的插圖進行檢查，對不符合規定的插圖進行扣分，但多為規範問題，如與正文不對應，圖序錯誤等等。」

他看來，人教社事件中的插圖問題應該在三審過程，特別是終審中提出，並及時給予改正。

「小學教材插圖與文字有較強的對應性，小學生在學習時會把插圖也作為學習的一部分，所以對圖片的審查應該更加嚴格，從編輯的角度來看，需要編輯從業人員具備一定警惕性。終審特別要把關整體風格，特別是安全問題。」

資深編輯小張透露，由設計公司、工作室等機構繪製的插圖，需要經過出版社內部嚴格的審核。對於少兒書籍，插圖把控尤為嚴謹，圖片中的所有細節都需要細究。「正常情況下，若投稿的兒童書籍中存在色情等異常內容，應該在初審階段就被編輯發現。」

紅星新聞報導，「童書插畫存在問題的現象，已存在多年。」編輯小張說，可能有多重原因導致了審核不規範的後果。例如，一些出版社面臨盡快出書的壓力，編輯審核工作不夠細緻，或是對插畫審核把關認知不足，缺乏責任心。

「近日，出版行業相關人士也在熱議網友指出的教材插圖，認為其中的錯誤『有點太過分』。插畫中露出內褲等，編輯如果沒有發現、未作處理，說明其工作能力存疑。」多位出版工作業內人士認為，童書插圖出現問題，應該是其三審三校流程存在疏漏。