雖然不像前兩輪那般摧枯拉朽，女網新至尊思薇雅蒂（Iga Swiatek）今天力戰1個半小時，仍以6比3、7比5淘汰蒙特內哥羅對手柯薇妮琪（Danka Kovinic），生涯4次參加法網都能挺進到女單16強階段，也把她在職網巡迴賽的連勝推進到31場。

「對手擊球相當有力，發球也很強勁，迫使我也得調整回擊跟接發的方式，失誤太多，應該要打得更穩定一些。」20歲的思薇雅蒂獲勝後表示，幸好兩盤都率先破發，讓她釋放壓力，「雖然後來也被破發，但只要能先破掉對手的發球局，對我來說都是好的開始。」

思薇雅蒂兩盤均率先破發，卻都在4比1領先後遇到狀況，首盤她在第7局遭破發後旋即回破，次盤卻連續兩個發球局失守，反以4比5落後柯薇妮琪。所幸這位波蘭好手先冷靜保發，第11局再破發成功，最後以強勢發球讓對手回擊掛網，收下賽末點與16強門票。

下輪再贏，思薇雅蒂就能追平前球后海寧（Justine Henin）在2007至08年締造的32連勝紀錄，僅遜於小威廉絲（Serena Williams）的34連勝、大威廉絲（Venus Williams）的35連勝。她的對手將是大陸女將鄭欽文，這位19歲新秀在女單次輪淘汰前球后哈麗普，跌破外界眼鏡，今天則因地主好手柯內特（Alizé Cornet）第2盤傷退，生涯首次角逐法網就一路闖入16強。