藝人郭彥均日前在臉書分享跟醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發議論，行政院長蘇貞昌今表示，這種不實謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡，不法、非常不宜，將究責查辦。資深媒體人趙少康質疑，蘇貞昌指責的團體不就是塔綠班嗎？

趙少康今(28日)在臉書表示，蘇貞昌滿腦子都是罰，這個也要罰、那個也要罰，原本全台灣幼童的父母對打不打疫苗面臨兩難，給孩子打疫苗的意願並不強烈、登記打疫苗的人數並不太多，但最近因孩童染疫人數迅速增加、重症及轉成腦炎致死的越來越多，父母帶著孩子冒著風雨搶打疫苗，這樣的畫面實在讓人不忍心看，「天下父母心」，蘇貞昌難道不能從人的角度去體會？

趙少康認為，蘇貞昌如果要震怒、要處分，就應該先處分延遲孩童疫苗進口、把治療新冠肺炎藥品緊緊抓在手中延誤分發的指揮中心。如今堂堂大行政院長，卻要處分戳破國王新衣的郭彥均，是惱羞成怒、濫殺無辜。

趙少康指出，蘇貞昌談到相關網路貼文時稱，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。他不禁質疑，蘇貞昌指責的團體不就是塔綠班嗎？怎麼變成要調查處分郭彥均？而行政院看到蘇貞昌激起眾怒，替蘇貞昌緩頰說他不是指單一事件，但蘇貞昌針對的就是郭彥均一個人，怎麼又變成非單一事件？難道還要多羅織幾個人才能轉移焦點？