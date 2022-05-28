台灣疫情升溫，兒童健康面臨嚴重威脅。近期藝人郭彥均貼出與醫護朋友的對話截圖，一句「很多孩子走了」被圍剿到刪文道歉。對此，台北市士林北投區議員參選人「學姊」黃瀞瑩周五（27日）在臉書聲援郭彥均「講實話的人，不需要道歉」。

「點出事實，到底錯在哪？」黃瀞瑩呼籲大家站在父母的角度，以同理心設想，每日確診達到數萬，孩童染疫不幸逝世的新聞頻頻發生，家長自然會擔心，身為人父的郭彥均當然也有同樣的顧慮。

黃瀞瑩續指，一句「這麼多孩子就這樣走」，許多人父、人母或擁有同情心的民眾，都能理解背後擔憂的心情，希望大家都能設身處地、站在家長的立場思考。

黃瀞瑩聲援郭彥均，說實話的人不需要道歉。（圖／摘自黃瀞瑩臉書）

黃瀞瑩表示，政治要以人為本，如今卻是為了粉飾太平、假裝看不見疫情，「而在網路上製造寒蟬效應，攻擊說實話的人，難道這是真的在解決問題嗎？」。

郭彥均事後刪文道歉，強調主要是呼籲大家善待醫護人員，不要對第一線醫護帶有情緒或口出惡言。不過行政院長蘇貞昌今（28日）放話將究責查辦，稱這種不實內容相近類似，都有相關團體明顯操作痕跡，呼籲民眾不要相信假訊息。