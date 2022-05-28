本土染疫幼童死亡數持續增加，藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，卻遭行政院長蘇貞昌斥責不實謠言，揚言法辦，引發反彈。國民黨立法院黨團與黨內青年明天將接力至警政署刑事局自首「散布假消息」，抗議蘇貞昌恐嚇人民，囂張霸道。

具律師身分的國民黨智庫召集人簡榮宗更表示，他身為一個還沒有打疫苗小朋友的父親，可以理解家長對這波疫情的憂心，如果郭彥均因發文真的被移送，他願意義務提供法律上協助。

國民黨發言人黃子哲也批評，蘇貞昌過去自己就是製造假消息的老手，如「信功挺萊豬」、「反萊豬等於反美豬」、「中油三接棧橋蓋在礁石上」等，甚至連神明都敢給假消息說不再選新北市長，現在是要做賊喊抓賊？那就先把自己送辦服眾。

黃子哲說，郭彥均分享醫護朋友心聲，文章旨在幫所有醫護人員打氣加油，既沒有指明哪家特定醫院，也沒有不實數字，但塔綠班的瘋子們只顧民進黨政府的面子，全然沒在意身陷疫情危殆的孩子。

黃子哲質疑，連中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都曾說，沒想到兒童腦炎案例那麼多，現在郭彥均類似發言卻遭揚言查辦，是只准州官放火，不許百姓點燈？那陳過去所謂疫情「控制得宜」的鬼話，要不要也查一查？

國民黨立委洪孟楷也批評，蘇貞昌要將郭彥均「咎責查辦」，透露出好大官威與官僚無情，民進黨政府當初所講防疫新生活，原來是這樣跟人民溝通的？要求蔡總統、蘇貞昌對當前失控疫情，公開向人民道歉，別不尊重任何一條失去的生命。

新北市議員葉元之表示，郭彥均說很多孩子走了蘇貞昌要查辦，但對當前疫情失控、疫苗與快篩不足視而不見，根本心中沒有人民。