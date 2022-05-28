老翁遭回收車巨鉗「夾頭拖行」揮手求救 疑遭爆頭滿地血（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

驚悚「夾頭」影片！網路上1段影片瘋傳，1名老翁騎車到回收場撿拾地上紙箱，旁邊1輛大型回收車正操作巨鉗，回收車駕駛疑似未注意到老翁，用巨鉗抓起一旁地上紙箱時，竟也夾中老翁頭部，老翁當場被夾起橫移拖行一段距離，最後大叫並揮手才停止，地面上疑似有一大攤血跡，老翁口鼻滲血。

臉書「爆廢公社二館」有網友分享近日瘋傳的一段影片，1輛回收車上的巨鉗正在夾取車旁的回收紙箱至車內，不過疑似回收車車身過大，駕駛在操作巨鉗時沒有注意到有名老翁正在一旁撿拾紙箱，巨鉗竟當場「夾中老翁頭部」並拖行一小段距離，老翁從機車上被拖到地上，才趕緊大叫、揮手示意駕駛停手。

回收車駕駛疑似未注意到老翁，用巨鉗抓起一旁紙箱時，竟也夾中老翁頭部，老翁當場被夾起橫移拖行一段距離，最後大叫並揮手才停止。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

影片中老翁被回收車巨鉗夾中後倒地，被橫移拖地了一段距離，之後就有不少民眾關心，回收車駕駛也趕緊下車查看，老翁疑似口鼻處有受傷流血，地上疑似還有一大攤血跡，之後便拿衛生紙壓著傷口止血，驚悚影片曝光引發討論。

網友紛紛留言「回收場很多這種老人愛亂鑽亂停，還不排隊，來了就他最大啊」、「超危險的，差點就保夾了」、「現場沒有人員管制、老人家自己也為了要撿東西沒注意」、「差點就被收走了，好恐怖」、「有機具在運作不要靠近，一點危機意識都沒有」、「還能站起來真的是祖先保佑。工地安全要落實，不要再便宜行事啦」、「好險另一輛摩托車騎過來幫忙大喊，不然夾上去應該就斷頸了」。