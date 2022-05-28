中信兄弟林書逸敲出生涯首支再見安打。（中信兄弟提供）

去年升上一軍首戰就不慎弄傷左腳傷退，僅在一軍留下1場出賽紀錄，中信兄弟林書逸今年健康回歸，28日9局下滿壘時，面對富邦悍將終結者曾峻岳敲出生涯首支再見安打，助隊以1比0勝出。

去年球季首度升上一軍，林書逸卻在守備時為了接樂天桃猿陳俊秀的球，撞上全壘打牆造成左腳受傷退場，雖然球季尾聲復出，但強度趕不上一軍，只能看著隊友們在台灣大賽奮戰。

今年因為「疫情隔離名單」升上一軍支援，林書逸把握機會，敲出生涯首支再見安打，守備端也有美技演出，總教練林威助誇讚，「他攻擊表現很不錯，最後一擊價值連城，守備雖然一開始有些隱形失誤，有幾球被太陽影響，但後來撲接陳真那球也是拼命去接。」

林書逸去年因腳傷只在一軍出賽一場，今天敲出再見安打也忍不住興奮地舉起手來，「這是我生涯第一次，打球生涯從來沒有再見安打，這（舉手）不是我平常會做的事。」

此役是林書逸首度碰上曾峻岳，因此他也設定好攻擊策略，「知道他球速很快，只想說球棒握短一點、球跟進來一點，設定變化球攻擊。」

敲出生涯首支再見安，林書逸獲選單場MVP，賽後站上頒獎台時，提到受傷時老婆的照顧忍不住落淚，他也提到，或許是即將到來的第2個兒子「汽水」帶來好運，「這支再見安打出現滿是時候的 去年受傷到現在，一直都蠻渴望回一軍舞台，這時候出現可能是第二個小孩帶來好運吧！」