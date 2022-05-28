在台灣，到廟裡拜拜、求籤問神等相當常見，不過一名人妻無奈表示，家中不論發生什麼事情，婆婆和大姑都要去求神明開示，最近老公確診，兩人更是變本加厲，說一切都是她命格不好造成的，甚至不斷打電話來鬧，要她花大錢去補運，讓她崩潰直呼，「是給不給人活啊？」

原PO昨（27日）在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，婆婆和大姑對於宗教非常著迷，舉凡家裡不順、小孩愛哭、老公差點出車禍，甚至小姑懷疑自己老公出軌，都要去問過神明，就連公公吃飯噎到，也懷疑是不是家運不順，讓她相當傻眼。

原PO提到，去年一家人打算搬出婆家，婆婆卻說她命格敗家，堅持要跟著搬過去，否則未來老公會被她拖垮，大姑也不斷情勒老公，暗指原PO只是外人，不會替老公著想，讓她十分無奈，所幸老公與她站同一陣線，最後才順利搬出去住。

然而搬出去後惡夢仍未結束，原PO指出，搬家後不論發生什麼小事，婆婆和大姑都說是她命格不好造成的，加上最近老公確診，兩人又開始大做文章，甚至還一直打電話騷擾，要求她花大錢補運，讓她崩潰直呼，「我忙到都快瘋了還要一直接她們的電話，是給不給人活啊？」

貼文一出，不少網友紛紛回應，「嚇死人了這兩母女，封鎖她們吧」、「現在居然還有這麼迷信的人，超乎我的想像」、「拜成這樣日子有過得比較好嗎」，也有人分享類似經歷，「我們家之前也來個這樣的大嫂，普通生病也要問神，就連她娘家也受不了這個女兒，搞到雙方家庭雞犬不寧」。

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