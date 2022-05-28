知名購物專家陳真去年生日在南港購入毛胚屋，礙於疫情無法出國旅遊，大手筆砸1000萬，將房子營造成峇里島度假風，經10個月裝潢，5月終於新居落成，笑說：「現在就算被隔離或封城，也不會覺得悶在家了。」不僅小孩遠距線上教學有廣闊空間，寵物也能在庭院曬太陽、奔跑。

陳真以往每兩個月出國一次，因疫情影響未能出國，想試試有庭院的家，「我其實一直住高樓層，以前蠻排斥住1樓，但看很多房子，基本上高樓層有庭院的太少，大部分只附一個小陽台或中型露台，無法打造大庭院。」

她的新家室內加戶外共72坪，原想打造華麗歐式庭院，但回想過去旅遊經驗，仍最想念泰國、峇里島飯店，有椰子樹等南洋植物以及吊床的景色，令人感覺放鬆，「因為以前在峇里島度假，我可以關在Villa一整天都不出門都很舒服。」所以裝潢設計整個大翻盤成度假風情。

陳真將峇里島風原汁原味搬到新家的設計風格裡。（陳真提供）

陳真將新房打造成度假風格。（陳真提供）

自稱裝潢控的陳真，找來101景觀的顧問團隊，將峇里島風原汁原味搬到新家的設計風格裡，樹木從雲林田尾一顆顆精挑細選，再用吊車一顆顆移植庭院，工程浩大，為了裝潢一次到位，更花15萬買20年的雞蛋花。她還堅持戶外要有座「發呆亭」，就算不使用，從室內往外看也很舒壓，感受偽出國的氣息。

陳真認為南洋植物以及吊床的景色，令人感覺放鬆。（陳真提供）

搬進新家後，生活上有什麼改變嗎？陳真說：「我以前如果錄節目，中間若有2小時的空檔，就會在公司旁邊的星巴克等待下一個錄影，但是現在即使只有2小時空檔，我都會開車回家休息。」放假也變得不愛出門，周末跟孩子在草地野餐，下午就自己在發呆亭喝咖啡。

陳真放假變得不愛出門，在家享受「偽出國」。（陳真提供）

蔡逸帆、佩佩以及依依慶祝陳真新居落成。（陳真提供）

疫情嚴重影響百工百業生計，身為購物專家的陳真，工作量不減反增，表示民眾不出門，電商、網購變得更好銷售，特別是保健、食品類商品更好賣，坦言去年年收入比前年增10至15％，「我今年的通告、業配量跟檔次都有增加，以前蝦皮電商發我的檔次是一個月5檔左右，現在可能一周就5檔了。」笑稱今年收入指日可待，「要賺回裝潢費」。