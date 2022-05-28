中信兄弟28日靠著林書逸生涯首支再見安打，以1比0氣走富邦悍將，染疫後首次登板、後援1局無失分的呂彥青拿下本季首勝，他表示，自己並不知道會拿下勝投，只是想把自己工作做好，不要失分。

呂彥青因左肩不適調整進度較慢，4月12日本季初登板從牛棚出發，5月11日原訂要在台南迎戰統一獅，但賽前卻快篩陽性，後來PCR結果出爐確定染疫。

經過這段時間休養，呂彥青康復回歸，今天在9局上一壘有人時接替先發投手泰迪投球，他讓葉竹軒短打失敗形成雙殺，最後沒讓富邦得到分數。

總計呂彥青此役共右9球抓下3出局，另投出1次保送、無失分，拿下本季首勝（另有2敗）。染疫後首度一軍登板，呂彥青表示，現在身體狀況沒問題也不會喘，但有近2個禮拜沒投球，剛踏上投手丘時覺得有些奇怪，「但雙殺後投球感覺又回來了。」

呂彥青透露，自己染疫後沒有任何症狀，在隔離時也有持續維持訓練，「還好房間很大，可以運動所以不會無聊，甩毛巾、腹背肌，能在室內做的高強度運動都能做。」但除了運動外，他會趁空檔追劇，也不忘關心隊友比賽。

對於呂彥青歸隊後首場投球表現，總教練林威助覺得還OK，「雖然沒有去二軍比賽，直接讓他在一軍下去投，但之前有Live BP找回比賽感覺。」

而目前球隊也把呂彥青定位在牛棚，何時回先發沒有時間表，「助總」說：「現在牛棚也比較缺左投，頂替他的吳哲源最近先發狀況也不錯，就先讓他在牛棚。」