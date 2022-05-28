紀露霞、劉福助、洪榮宏、文香、李炳輝、朱海君等8組歌手在28日於台北中山堂舉辦「舊情綿綿-台語經典演唱會」。洪榮宏月初染疫已康復，同是出關後首度開唱，表示確診症狀類似感冒，目前身體已無大礙，也不會影響歌唱演出，感謝歌迷關心，也提醒大家要注意健康。

文香在台上獻唱已逝「國寶歌王」老公文夏的歌曲〈戀歌〉，在演唱過程中，激動淚崩，哭到不能自己，台下觀眾送上熱烈掌聲鼓勵，還有不少歌迷跟著落淚，她樂觀笑說：「我原本唱的很好聽，今天有哭不算。」並提到，事前有跟文夏說會在演唱會開唱，希望能保佑她表演順利。

一開場，李炳輝開心熱唱名曲〈流浪到淡水〉揭開序幕，聽見觀眾一起大合唱，讓他感覺又回到過去發片時期，珍惜每次的演出邀約，他現在只要天氣與身體許可，他都會在淡水的清水街市場演出，期待大家一起來聽歌互動。

金曲歌后朱海君獻唱江蕙〈你著忍耐〉、黃乙玲〈講什麼山盟海誓〉，她說，從小喜歡唱歌，但從來都沒有想過長大後能與這些尊敬的前輩們一起同台演出，心情緊張卻又覺得很有福分，他們壓軸全體上台合唱〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請你也保重〉向文夏致敬，現場也為文夏保留座位，後台也準備他最愛的咖啡飲料，像是老友的聚會歡唱。