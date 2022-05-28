韋禮安今晚登hito流行音樂獎頒獎典禮開唱。（羅永銘攝）

魏如萱今晚登hito流行音樂獎頒獎典禮開唱。（羅永銘攝）

Karencici今晚登hito流行音樂獎頒獎典禮開唱。（羅永銘攝）

「hito流行音樂獎」受疫情紛擾停辦2屆，睽違1000多天，2022年頒獎典禮今晚（28日）在小巨蛋舉行，疫情之下克服萬難，36組歌手無間斷演出，為沉悶許久的樂迷送上4小時精彩節目；今典禮共頒發39個獎項，韋禮安拿下hito年度十大華語歌曲、2021年度百首單曲冠軍等4獎，為本屆大贏家，而魏如萱及盧廣仲也分獲3獎，表現不俗。

韋禮安為電影《月老》演唱的主題曲〈如果可以〉奪下hito流行音樂多項大獎，更入圍本屆金曲獎年度歌曲大獎；他今首度送上中、日、韓3種版本的〈如果可以〉，坦言需要出動提詞機，「韓文轉日文有點小亂流」。他將於9月舉辦小巨蛋演唱會，追問會否邀女朋友看演唱會？韋禮安放閃甜喊：「她如果不來還愛我嗎？」

魏如萱以《HAVE A NICE DAY》專輯，強勢入圍本屆金曲獎7項大獎、第5度問鼎歌后，今搬出演唱會等級的高規格舞台，一連送上〈變形金剛〉等組曲；至於本屆金曲會否期待再奪一座歌后？她的經紀人笑回：「誰不希望有一就有二，但這願望她是放比較後面，這次能跟合作伙伴們一起入圍是最開心的。」

Karencici今穿西裝外套內搭bra性感滿分，送上同名主打歌及新歌〈Kiss Me〉，她以《99％ Angel》專輯首度叩關金曲歌后寶座，榮幸直呼「入圍就是肯定，一切隨緣」，笑稱如果真的得獎，或許會和一同入圍金曲的專輯錄音師男友Kvn在台上擁吻。