艾怡良今晚登hito頒獎典禮演出。（羅永銘攝）

小宇今晚登hito頒獎典禮演出。（羅永銘攝）

李玖哲（左）今晚與徐佳瑩合作演出。（羅永銘攝）

「hito流行音樂獎」受疫情紛擾停辦2屆，睽違1000多天，2022年頒獎典禮今晚（28日）在小巨蛋舉行，疫情之下克服萬難，36組歌手無間斷演出，為沉悶許久的樂迷送上4小時精彩節目；今晚典禮共頒發39個獎項，韋禮安拿下hito年度十大華語歌曲、2021年度百首單曲冠軍等4獎，為本屆大贏家，而魏如萱及盧廣仲也分獲3獎，表現不俗。

艾怡良今晚送上與電子音樂高手Dizparity共同創作的〈懷疑論〉，精彩演出獲滿場掌聲；她今年以專輯《偏偏我卻都記得》入圍金曲獎最佳作曲人，也是金曲歌后大遺珠，問及去年底離台回國工作的瑞典籍男友有沒有送上安慰，艾怡良意外自爆2人已透過視訊協議分手，她為此大哭一場，「沒有太過撕心裂肺，距離是問題」，單身1個月的她投入工作，預計8月在高雄流行音樂中心舉辦演唱會。

小宇（宋念宇）以《無視 Be Nothing》專輯中的〈等妳想起我〉入圍金曲獎最佳作曲，也是金曲歌王大遺珠，他認為能身為遺珠是光榮，「失落這件事我個人完全不會、對天發誓」。TRASH以《Holy Trip!》專輯3度入圍金曲最佳樂團，且7月將在台北流行音樂中心舉辦首場大型演唱會，今晚第一次登上小巨蛋舞台創樂團里程碑，笑稱金曲典禮當天全員要穿紅內褲為奪獎求好運。

徐佳瑩、李玖哲今晚壓軸送上21首曲串燒歌曲，向華語音樂人致上敬意。除了本屆金曲準歌王歌后盧廣仲、蔡健雅，分別因匡列及之前確診無法參與盛會，人在海外工作的蕭敬騰，也透過影像感謝榮獲十大單曲及全球傳媒推崇獎，為典禮畫下完美句點。