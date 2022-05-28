儘管紅土法網是麥德維夫（Daniil Medvedev）最不擅長的四大賽，又因為疝氣缺席了今年大部分的紅土賽季，這位俄羅斯好手卻在法網打出絕佳狀態，今天只花108分鐘就以6比2、6比4、6比2淘汰塞爾維亞對手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），在1盤未失的情況下豪奪3連勝，挺進男單16強。

26歲的麥德維夫生涯頭4次叩關法網，都是一輪遊，到去年才締造個人最佳的8強成績，這次在巴黎卻勢如破竹，底線抽球乾淨俐落，放小球手感絕佳，上網時機也掌握得宜，讓近況不差的凱柯曼諾維奇難有還擊機會。

首盤麥德維夫趁對手正手拍不穩，兩度破發輕鬆拿下，次盤也掌握先機迅速破發，雖然凱柯曼諾維奇隨後找到節奏，連續3個發球局都連拿4分守下，但找不到機會回破也是枉然。第3盤麥德維夫在第5局率先破發，順勢收下勝利。

麥德維夫全場共破對手凱柯曼諾維奇5個發球具，面對兩個破發點則全部守住，42記致勝球也壓過對手的24記。他的下輪對手將是地主人氣好手西蒙（Gilles Simon）vs.克羅埃西亞老將希力奇（Marin Cilic）的勝方。