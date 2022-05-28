蔡昌憲今出席hito頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）

陳勢安今出席hito頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）

hito流行音樂獎向來是金曲得獎指標，本屆金曲入圍名單日前公布，遺珠彭佳慧、畢書盡（Bii）、陳勢安、蔡昌憲及艾薇今晚（28日）登hito舞台輪番展現實力；Bii第8年出席典禮，去年發行《Re-轉身之後》唱功突破，〈看見愛情〉更獲2021年度百首單曲第2名，Bii坦言遺憾無緣金曲：「有那種『原來我還沒有到達完整歌手位置』的感覺，會繼續加油。」

蔡昌憲等待12年，去年終於發行首張台語專輯《有閒》，可惜與金曲獎擦身而過，被封為遺珠；他受訪大笑說：「那就夠了，遺珠代表有被討論，大家有聽見我認真唱歌。」公布入圍名單當天他正在台南拍戲，事前還請一起拍戲的安心亞幫忙錄下公布名單的那刻，可惜希望落空，空姐老婆隨後傳訊送上安慰，2人事後透過視訊聊天小酌，釋放情緒。

彭佳慧是金曲歌后遺珠，今晚挑戰難度指數5顆星的〈太難唱了〉一展實力，並邀金曲新人壞特？te合作經典曲〈舊夢〉，成為典禮彩蛋；艾薇無緣入圍金曲獎最佳新人坦然以對，認為不是每個歌手都能幸運得獎，（遺珠）這件事要自己消化。陳勢安去年推出《唯一想了解的人》叫好叫座，〈兜轉〉一曲攻佔各大數位音樂平台排行榜，雖無緣入圍金曲，他繼續推出新書《你值得擁有一切你想要的》，剖析出道10年內心感受。