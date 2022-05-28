第33屆金曲獎最佳華語女歌手獎項競爭激烈，包括蔡健雅、魏如萱、詹雯婷、Karencici及袁婭維強勢入圍，以莉高露以《尋找你》專輯首度問鼎歌后寶座，心情開心！她表示：「蔡健雅、魏如萱都是我很喜歡的歌手，能跟她們名字排在一起很驚訝！」被問到誰是最大勁敵？她謙虛說：「可以跟她們一起入圍已經很榮幸了。」

以莉高露入圍後，還沒想到如何跟製作人老公陳冠宇慶祝，她坦言近年生活受疫情影響，「最近女兒停課，我忙著照顧小孩，生活都被疫情打亂了！」她除了是歌手，也是盡責的母親，為了讓女兒有天然的居住環境並在花蓮上學，她2015年舉家搬到台東，去年8月老公開了一家冰淇淋店，她有空就去幫忙，不料受疫情衝擊，觀光客少了，生意也比較差，她一心希望等到暑假能夠好轉。

而她睽違5年發行《尋找你》專輯，原本安排了8場巡迴演出，也因為疫情而取消，讓她感嘆沒能好好做宣傳，她分享專輯中每首歌曲都有故事，像是〈尋找你〉唱出東海岸的風景，是她晚上看到月亮升起，照耀在海面上就像有條銀白色的路，於是思念遠方的親人能否透過那條路回來，希望能讓更多人聽到她歌中的故事。

以莉高露天生擁有好歌喉，光是清唱跟吟唱就相當動人，但老公就是製作人，對她要求甚嚴，回想專輯製作過程，她說，「我先生從錄音前一個月，就會開始提醒我早睡早起跟運動」，她不喜歡跑步，所以走很多路，住家附近都是美景，她有時走到海邊，有時走到金剛大道。

除了調整生活作息和運動，為求好心切的她，每次錄音都會專程上台北，「我喜歡在習慣的地方錄音，但因為疫情關係，錄錄停停的，過程並不順利」，這次她還特別邀請到日本創作人小池龍平編曲，突破以往風格，演唱難度也更高，「有的歌我在家已經練好了，聽到他的編曲又再做調整，很多歌都錄2、3次。」

以莉高露2012年以首張專輯《輕快的生活》勇奪金曲新人、原住民語歌手與原住民語專輯3項獎。後來她發行第二張專輯《美好時刻》、第三張專輯《尋找你》皆以中文歌曲為主，她表示，「中文是我最熟悉的語言，比較流利」，而她在創作中也還是有使用母語阿美語，創作風格隨興、自由而不受拘束。