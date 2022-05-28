77歲資深藝人凌峰4年前動完心臟手術後，就鮮少出現幕前，獨居在泰北，今(28日)李立群突公開他的近況，並以前輩之姿教凌峰開設抖音帳號，並拍攝抖音短片，兩人一來一往互動，勾起網友無限回憶。

李立群28日晚更新抖音，透露自己和淩峰從小住在同一個眷村，對方大他7歲，所以都稱他淩峰哥，並透露他目前在泰國清邁養老，買了一個公寓旅館，李立群也教淩峰開設抖音，並要大家可以多多和他連繫。

淩峰77歲近況曝光。(圖／取自抖音)

而淩峰剛用抖音就連發影片，不僅會tag李立群，還秀了一手好琴，讓網友看了都直呼回憶滿滿，「真是本人啊」、「都是德高望重的老戲骨，身體保重」、「還是那麼風趣幽默」，不過也有人覺得他「怎麼變樣了」、「怎麼這麼老了」，但大家都覺得他快80歲了，身體看起來還是相當硬朗，已經很好了。

凌峰當年以一曲《船歌》紅遍大街小巷，渾厚獨特嗓音，成為後輩爭相模仿對象，之後主持介紹兩岸人文歷史的《八千里路雲和月》，讓他事業更攀高峰，不過近年來他因為心臟問題頻進出醫院，4年前動完心臟手術後，就搬到泰國過養老生活。