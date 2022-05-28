嘉義縣有3名大學生、碩士生3天內相繼死亡，地方上議論紛紛，其中1名女大學生在接種莫德納疫苗後7天身亡，但檢警偕法醫初步相驗認為死因可能與藥物中毒有關，3人都排除他殺。

這名女大學生27日被發現陳屍在宿舍，而她20日剛接種第3劑莫德納疫苗，先前曾打2劑BNT疫苗，家屬認為死因與接種疫苗有關，但法醫抽血檢驗發現死者有藥物中毒現象，且生前因身心疾病曾就醫，不排除與使用抗憂鬱藥物過量有關。

26日胡姓男碩士生從民雄鄉三興村的租屋處4樓墜落1樓，有女學生正在等男朋友聽到「碰、碰」的撞擊聲，還有呻吟聲，男友查看後立即通報房東、救護車，送醫急救仍傷重不治，檢警偕法醫相驗發現胡生顱內出血、雙側氣胸、全身多處骨折，創傷性休克致死。

25日民雄鄉豐收村1名男大學生陳屍在租屋處，房東接獲家屬打電話通知，打開房門發現男大生已無意識，救護人員趕到時他已明顯死亡，未送醫，檢警偕同法醫相驗，研判是窒息死亡。

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