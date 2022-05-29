年底台北市長選舉趨近，藍營徵召立委蔣萬安出戰，綠營則尚未決定人選，近期確診人數暴增，讓衛福部長陳時中能否順利參選成為觀察目標。東華大學教授施正鋒近日直言，北市要「藍白合」有難度，民進黨只要推有實力的人選應該都會上，萬一陳時中之後不行，屆時替補的應該就是前副總統陳建仁。

《中天新聞》近日訪問前民進黨立委郭正亮、施正鋒，針對民進黨台北市長選戰人選，傳出有意參選的前交通部長林佳龍已擬好「12項大台北首都市政願景白皮書」，郭正亮表示，林既然決定要選台北市長，一定會有所準備，所以現在傳出在寫白皮書，相信大概已經寫到一定程度了，只是因為現在防疫，民進黨內也不方便做政治競爭。

對於陳時中忙防疫，林佳龍研擬端出「市政牛肉」，是否會被外界解讀有趁人之危的感覺？郭正亮表示，很難這樣說，因為林本來就想選，且之前民進黨內有個默契，就是在提名人選之前會有內部參考民調，讓各方服氣，因此這並沒有說誰占誰的便宜。

前副總統陳建仁（左）、衛福部長陳時中（右）。（資料照片）

施正鋒則坦言，民進黨現在是執政黨，北市要「藍白合」有難度，因此，民進黨只要推有實力的人選，應該都會上。施正鋒也分析台北市長選舉票數結構，直言民進黨過往在北市基本盤大約是35%，若再加上行政資源、綁樁等等，應該有機會上，所以林佳龍才躍躍欲試。

不過，施正鋒也不諱言表示，林佳龍要出線有一定的難度，因為陳建仁早在去年底就選擇加入民進黨，很明顯陳建仁就是一個備胎，萬一陳時中之後不行的時候，屆時要替補上去的應該就是陳建仁，因為陳建仁畢竟是「英系」的人。