「英國廣播公司」（BBC）28日報導，奈及利亞南部河流州（Rivers state）哈克特港市（Port Harcourt city）一座教堂在進行慈善活動時，因民眾搶領免費食物而爆發嚴重踩踏事件，導致32人不幸身亡。
河流州警方發言人葛瑞絲．伊林格－科可（Grace Iringe-Koko）表示，事件發生於當地的The Kings Assembly教堂，其每年都會舉行慈善活動，為民眾提供免費食物。
目擊者告訴BBC，活動預計於當地時間28日上午9時開始，但民眾27日晚間便已聚集在附近等待；人群於28日上午6時教堂大門打開時湧入，因而發生嚴重踩踏事件，導致32人不幸身亡。
文章來源：Stampede in Port Harcourt: Police say 31 pipo die odas injure for The Kings Aseembly special charity programme
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