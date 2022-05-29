本土染疫幼童死亡數持續增加，藝人郭彥均在臉書感嘆染疫孩童，卻遭行政院長蘇貞昌斥責不實謠言，揚言法辦，引發反彈。國民黨立委蔣萬安晚間直接到郭臉書留言打氣，表示若郭被約談，願意提供義務律師團協助捍衛台灣的言論自由。

蔣萬安留言指出，身為二寶爸，對於孩子染疫後的焦慮、不安他都還記憶猶新，祈禱所有不幸染疫的孩子都能順利康復；蔣萬安說，「彥均加油，如果你被約談，我願意提供義務律師團協助捍衛台灣的言論自由」。