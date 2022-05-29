國民黨提名前行政院長張善政出戰桃園市長選舉，民眾黨確定由立委賴香伶出戰，民進黨則尚未敲定人選。根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，民進黨不管推出新竹市長林智堅或立委鄭運鵬，支持度都輸給張善政，資深媒體人邱明玉表示，民進黨桃園市長提名，林智堅出線機會比較大。

針對民進黨的桃園市長人選，邱明玉28日在《全民平評理》網路節目中表示，林智堅的出線機會比較大，連賴香伶都篤定說就是林智堅，而且傳林智堅7月29日以前就會遷好戶籍了。

針對綠營另一個熱門人選鄭運鵬，邱明玉指出，以各項民調來講，鄭運鵬本身意願沒那麼強，他比較想當立委，他也沒有跑攤哪麼勤，甚至跑攤程度都沒有前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾哪麼勤快，他大部分時間都守在立法院，再加上最新民調，鄭運鵬輸最多，輸張善政9.3個百分點。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，桃園市長選舉，若比較張善政、賴香伶、林智堅，張善政支持度33.5%、林智堅31.2%、賴香伶11.0%，張善政領先林智堅2.3個百分點，在誤差範圍內；若是民進黨推出鄭運鵬參選，張善政支持度為35.6%、鄭運鵬支持度26.3%、賴香伶10.6%，張善政領先鄭運鵬9.3個百分點。