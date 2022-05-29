北京近日新增病例數持續下降，當地官員表示，北京已經連續六天實現新冠肺炎病例數量下降，27日社會面病例實現清零，八個區已穩定實現社會面清零，北京疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，本輪疫情已得到有效控制，將自29日起放寬防控措施。

綜合陸媒報導，北京市政府新聞發言人徐和建28日表示，截至28日下午3時，北京新增本土感染者12例，目前全市疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，已有8個區穩定實現社會面清零。

他表示，經專家組綜合研判及疫情防控工作領導小組研究決定，從5月29日起，分區分級動態實施全市社會面防控措施。封控、管控區之外，因疫情暫停營業的購物商場可恢復營業，但需適度控制客流量，暫不舉辦展銷促銷等聚集性活動。

此外，房山區、順義區由居家辦公調整為正常上班；朝陽、順義、房山等3個區恢復公車、地鐵、計程車等公共交通服務。

但徐和建也指出，當前要加大海淀區立方庭大廈、豐台區方莊市場、東城區東方廣場的風險深度排查，落實管控。