大學時期，他是狂野的左翼分子，多年歷練後，逐漸轉為務實的溫和左派；唯有希望下一代擁有更公平競爭機會的初衷，從未改變。艾班尼斯當選總理，是「澳洲夢」的具體實現，但美夢成真後，嚴峻的挑戰才要開始。

每一個父母都想讓下一代擁有的比他們更多，我媽媽就夢想著讓我過更好的生活。我希望我的人生旅程，可以激勵澳洲人追求遠大的夢想。」5月21日，澳洲國會議員選舉結果底定，帶領澳洲工黨重返執政的黨魁艾班尼斯（AnthonyAlbanese），在雪梨市郊的退伍軍人俱樂部發表勝選演說；兩天後他正式宣誓就職，成為第31任澳洲總理。

無懼〉單親清寒家庭成長，卻勇於逐夢

五十九歲的艾班尼斯，總是將個人政治成就，詮釋為人人只要努力，都有機會成功的「澳洲夢」；而這個美夢成真故事裡的最重要角色，是獨自撫養他長大、一路驅動他前進的母親。

出身單親家庭的艾班尼斯，從小一直以為父親早因車禍意外喪生，實情是母親瑪莉安與已婚的郵輪服務員在旅途中短暫相戀懷孕，但兩人上岸後就分道揚鑣，為了不讓小艾班尼斯因私生子身分承受異樣眼光，瑪莉安刻意隱瞞真相，並讓兒子使用生父姓氏。

沒有高中文憑的瑪莉安，原本靠清潔工作養活自己與艾班尼斯，但她飽受類風濕性關節炎所苦，發病時雙手會痛到連罐頭都打不開，不僅無法勝任清潔勞力活，還得不時進出醫院治療。所以艾班尼斯的童年，是與母親住在雪梨西郊的廉價公共住宅裡，靠瑪莉安的身障津貼度日。

艱困的生活，沒有侵蝕母子兩人對未來的美好想像，瑪莉安始終堅信兒子能擁有比自己更好的生活，艾班尼斯則意識到教育的重要性，高中畢業後，先到澳洲聯邦銀行工作兩年，再考進雪梨大學，一路半工半讀取得經濟學學士。

雪梨大學也是艾班尼斯的政治啟蒙地，出身藍領家庭的他，很自然地受追求「公平正義」的左派思想吸引，而加入工黨青年團；他參與的組織，在工黨內部被歸類為意識形態較激進的「硬左派」（Hard Left）。大學畢業後，他繼續以幕僚身分從事政治工作。

1996年，雪梨近郊的格賴恩德勒（Grayndler）選區資深聯邦眾議員宣布退休，而該選區離艾班尼斯成長的公共住宅僅20分鐘車程，且長期支持工黨，33歲的他沒有錯失這千載難逢的機會，接連贏下黨內初選與大選，躋身澳洲國會。

「如果我能以一位為選民、為勞動階級、為工運、為國家進入下個世紀所需的進步挺身而出的人被記住，我將感到滿意。」他在首次國會演說留下這段話。

革新〉捍衛少數族群權益，提案助修法

寒微的出身，讓艾班尼斯重視少數族群權益。在第一屆眾議員任內，他就提出一項讓同性伴侶與異性夫妻享有同等退休金福利的法案，雖然在反對同性婚姻仍是澳洲政壇主流意見的20世紀末，這項提案很快遭到封殺，但此後每屆國會改選，艾班尼斯都帶著法案捲土重來，直到2007年第4次提案，澳洲國會才終於通過包括保障退休金權益在內的80多項反歧視同性伴侶修法。