TOYOTA首款純電車bZ4X正式登台，首批開賣不到半小時，吸引「豐田粉」搶購一空，和泰不僅有機會後發先至搶得市場份額，也展現出打造「純電生態圈」的盤算。

5月18日早上9點，上千位民眾緊握手機開啟App，他們搶的不是演唱會的門票，而是一輛要價近160萬元的純電休旅車，這個場景正是豐田（TOYOTA）首款純電車bZ4X的開賣實況。

面對全台首批僅3百輛的配額，準車主們各個比手速也比網速，短短半小時銷售一空，不到3小時更累積超過1500張訂單。

新創舉，用App訂車拉攏年輕世代

「我是下午才上線訂購，還是一度當機，這表示訂車的人潮應該超乎他們預期。」一名已訂購的車主向本刊透露，雖然沒有看過實車，但近期全球的「缺車荒」，讓他決定早早排隊上線搶購，加上bZ4X提供電池模組8年16萬公里保固、豐田的品牌信任度，以及油電車多年的成熟技術，即使「未看先買」，都還是有一定的保障。

確實一輛動輒百萬元的汽車，透過App銷售，是台灣車界史上頭一遭。為了迎接豐田首款的純電車bZ4X，總代理商和泰團隊早在一年前就開始思考，如何讓消費者有不同以往的購車體驗，最終決定用App訂車的方式進行。一來，突破過往銷售模式，可以彰顯全新純電車開賣的意義；另一方面，透過App開賣，搶購時資訊也能更透明。

「首批3百輛的數量，我們預期應該反應會不錯，也做過壓力測試了！」和泰汽車總經理蘇純興在開賣前一天指出，這次bZ4X在台灣透過App進行販售，其實是豐田原廠鼓勵和泰率先試行，透過線上與線下結合的全新銷售模式，加速提升豐田電動車在年輕世代的能見度。

只是沒想到，台灣消費者的踴躍，依舊塞爆「TOYOTA智慧購」App，而台灣市場對純電車的接受度高，也是豐田母廠願意點頭，讓台灣與日本幾乎「零時差」同步發表的關鍵原因。

在開賣前一日的發表會現場，bZ4X開發工程師井戶大介透過影片表示，台灣市場對純電車款的需求日益增加，且台灣民眾非常喜愛SUV（運動休旅）車型，「我們便開始著手準備，也因此台灣可以在第一時間導入市場。」

事實上，台灣從2019年開始，純電車銷量快速增加，去年全台銷量逼近7千輛、市占率達1.6％，預估今年將跳增至1.3萬輛，2025年將上看2.2萬輛、市占率將達到4.8％。

而政策也推升了電動車的需求。政府日前推出淨零碳排路徑圖，在2040年要達到全面銷售電動汽機車的目標，對比去年不到一萬輛的銷量，市場顯然有相當可觀的成長空間。因此，除了特斯拉、保時捷以外，今年現代（Hyundai）、起亞（KIA）也相繼推出純電車款，這一回車業龍頭和泰也加入競逐，電動車市場無疑是接下來兵家必爭之地。