根據《財訊》報導，防疫保單之亂蔓延，除了主管機關和產險業者，竟也燒向了裕隆、和泰兩大汽車集團，因為兩大集團轉投資的新安東京海上產險、和泰產險也身陷保單風暴。

根據《財訊》報導，裕隆集團旗下的中華汽車、裕隆分別持有新安東京海上產險20.57%、17.39%；去年新安東京海上產險大賺12.37億元、年增逾4成，中華汽車、裕隆就分別認列了2.54億、2.15億元的獲利。

和泰集團也同樣中槍。和泰產險是和泰車孫公司，透過百分之百持有的和展投資再轉投資持股99.8%；去年和泰產險獲利9.68億元，是和展貢獻和泰車31.7億元獲利的重要來源。

《財訊》報導指出，此次防疫保單之亂，新安東京海上產險、和泰產險，各自約有70萬至90萬張的防疫險有效契約，不僅將影響今年母公司的獲利認列，甚至可能還得增資提高資本適足率。

《財訊》分析，尤其，裕隆於近期法說會上保守表示，台灣今年汽車市場的銷量恐怕受到上海疫情封城、解封後車市銷量的回復力、升息等多項不確定性因素干擾，將造成一定影響，再加上原本的穩定獲利出現變數，可說是讓兩大車廠始料未及。