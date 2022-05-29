奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/30～6/5星座運勢，金牛座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，獅子座、摩羯座最幸運，高達5顆星。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友的行動力及熱情下降許多，面對周遭的人事物都提不起勁，對自己的目標也感到懷疑。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友自信心提升許多，面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，成為矚目的焦點。下周事業運最旺，自信心強烈，在工作、學業上都得心應手，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友感到自身能力不足，開始萌生提升自我的想法，面對目前熟悉的現況，開始猶豫與選擇是否要做些改變，同時也會付諸行動。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，因此感到很煩躁，情緒起伏變大，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時，要適時地轉念，或許能學到不少經驗喔！愛情運最旺，雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題無疾而終。

▍獅子座

整體運勢★★★★★

下周獅子朋友能夠理性思考，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱，下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多，甚至明確掌握成功的因素，做事事半功倍。

▍處女座

整體運勢★★

處女朋友下周面臨困境，過去打下的基礎開始動搖，可能是工作上或生活中的問題，建議遇到狀況要冷靜下來思考其他出路。下周正、偏財運皆不佳，有破財的可能，或莫名花大錢，下周要多加注意囉！

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周對現況感到不滿足，心態變得積極許多。另外下周的態度與想法也變得踏實，各方面都將立下不錯的基礎，過往的經驗也讓自己更加安心。下周正財運相當理想，奧斯建議多著重在理財與本業上，有機會為你帶來不錯的進帳喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力變得灰暗，不太懂得如何規劃自己，變得不可靠，甚至有揮霍過度的狀況存在。事業運需要留意，付出與收穫不成正比，讓自己開始懷疑努力的初衷，信心也開始動搖。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好，或是過往順利的事情下周開始有狀況產生，建議下周做事情要再多注意一些。愛情運需要留意，雙方的價值觀在下周開始出現落差，有爭執的狀況存在，建議控制好脾氣，多點耐心。

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

下周摩羯朋友內、外在將調整到相當良好的狀態，對於目前的環境感到滿足。下周成功的機率提升，如果長久以來一直為了某個任務努力，或許在下周就能看到成功的希望喔！

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友的物質慾望提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周感到很不滿足，將導致錯過一些好機會，讓自己遠離成功。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】